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Костюкевич о скандированиях фанатов в Жодино в адрес Пунтуса и руководства: «Если хотите послать кого-то, посылайте тех людей, которые приглашают его на такую должность»

10.03.2020 13:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Один из учредителей «Крумкачоў» Евгений Костюкевич рассказал, почему поддержал вчера Юрия Пунтуса во время матча «Торпедо-БелАЗ» – «Шахтер». Отметим, что он вместе с друзьями пронес на трибуну плакат с надписью: «Юра верим»

– Расскажешь, как Юрий Пунтус помог тебе?

– Наверное, году в 2009-м я порвал крестообразные связки. Тогда Юрий Иосифович взял меня помощником тренера вратарей в «Смолевичи-СТИ». Наверное, полгода мы работали вместе, но все это время у меня выскакивало колено. Не мог полноценно трудиться. Тогда начал интересоваться, где делать операцию, как решить проблему с очередями. Узнав об этом, Юрий Иосифович решил все организационные вопросы, и меня прекрасно прооперировали. Я восстановился и, как ты помнишь, успел немного поиграть в высшей лиге. Как-то еще во времена работы Пунтуса в Мозыре мы встретились после матча. Я отвел его в сторону, очень тепло поблагодарил. До сих пор благодарен тренеру за тот поступок. 

Знаешь, планирую и дальше продолжать делать подобные акции. У меня даже появилась мотивация приходить на стадион «Торпедо».

– Почему на твоем плакате красуется надпись «Юра верим»? 

– Это отсылка к знаменитой фразе «Валера, верим!» Во-первых, это емкое выражение. Во-вторых, двусмысленное. Мне просто хотелось разрядить обстановку, потому что люди на ножах приходят на стадион. Все-таки команда в последнее время выигрывает совсем нечасто. Хотелось добавить какого-то позитива. С одной стороны – мы поддерживаем команду, с другой – смеемся. Все классно!

– Кстати как ты относишься к зарядам фанатов «Торпедо-БелАЗ» в адрес Юрия Пунтуса на последнем матче прошлого сезона? 

– Это максимальный ###### [конец]. Такое поведение абсолютно недопустимо. Как мне кажется, это максимально глупая затея. Юрий Иосифович никому не сделал ничего плохого. Если вы хотите послать кого-то, посылайте тех людей, которые приглашают его на такую должность. Можно не соглашаться с моим мнением, но те же фанаты должны извиниться перед человеком. Он же не сам себя притянул за уши в Жодино. Именно в этой ситуации люди были неправы. Думаете, человек, услышав, что его послали подальше, начнет лучше работать? Какая дополнительная мотивация может быть у тренера, который приходит на домашний стадион, где его матерят?  – сказал Костюкевич.

Вы уже видели огненный плакат в поддержку Пунтуса на трибунах в Жодино? Ни за что не догадаетесь, кто его сделал

«Пунтус! Ты нас слышишь? Иди на ***!» Фанаты «Торпедо-БелАЗ» недовольны тренером

Костюкевич о скандированиях фанатов в Жодино в адрес Пунтуса и руководства: «Если хотите послать кого-то, посылайте тех людей, которые приглашают его на такую должность»

 

 
 
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Один из учредителей «Крумкачоў» Евгений Костюкевич рассказал, почему поддержал вчера Юрия Пунтуса во время матча «Торпедо-БелАЗ» – «Шахтер».
 
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