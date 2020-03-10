«Андэрдог» не будет участвовать в первой лиге в сезоне-2020. Учредитель клуба Еремчук решил уйти из белорусского футбола

Источник материала: Tribuna.com

не будет участвовать в первой лиге в сезоне-2020.

Такое решение принял учредитель клуба Алексей Еремчук. По информации Tribuna.com, бизнесмен вообще решил уйти из белорусского футбола.

Пока неизвестно, будет ли команда участвовать во второй лиге. Если все же будет, то без участия и помощи со стороны Еремчука.

Напомним, ранее власти города заявили об объединении двух команд. Фактически было расформировано. Сообщалось, что главный тренер Алексей Вергеенко и ряд футболистов могут продолжить карьеру в «Барановичах».

Жеребьевка первой лиги намечена на 16 марта. Если не заявится, в чемпионате сыграет 14 команд.