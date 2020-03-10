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«Андэрдог» не будет участвовать в первой лиге в сезоне-2020. Учредитель клуба Еремчук решил уйти из белорусского футбола
10.03.2020 21:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Такое решение принял учредитель клуба Алексей Еремчук. По информации Tribuna.com, бизнесмен вообще решил уйти из белорусского футбола.
Пока неизвестно, будет ли команда участвовать во второй лиге. Если все же будет, то без участия и помощи со стороны Еремчука.
Напомним, ранее власти города заявили об объединении двух команд. Фактически
Жеребьевка первой лиги намечена на 16 марта. Если
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«Андэрдог» не будет участвовать в первой лиге в сезоне-2020. Учредитель клуба Еремчук решил уйти из белорусского футбола
«Андэрдог» не будет участвовать в первой лиге в сезоне-2020.
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