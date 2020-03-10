«Динамо» Брест – «Ислочь». Комаровский удален в первом тайме, Савицкий и Веретило – во втором

Источник материала: Tribuna.com

В первом четвертьфинальном матче Кубка Беларуси брестское принимает « Ислочь » (0:0, 2-й тайм).

Отметим, что на 36-й минуте встречи гости остались в меньшинстве. За две желтых карточки был удален капитан «волков» Дмитрий Комаровский .

На 50-й минуте брестчане остались вдесятером. Вторую желтую карточку получил полузащитник Павел Савицкий. На 71-й минуте осталось вдевятером. Защитник и капитан хозяев Олег Веретило заработал вторую желтую карточку и покинул поле.

Tribuna.com проводит текстовую трансляцию игры.