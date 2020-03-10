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«Динамо» Брест – «Ислочь». Комаровский удален в первом тайме, Савицкий и Веретило – во втором
10.03.2020 21:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В первом четвертьфинальном матче Кубка Беларуси брестское
Отметим, что на 36-й минуте встречи гости остались в меньшинстве. За две желтых карточки был удален капитан «волков» Дмитрий
На 50-й минуте брестчане остались вдесятером. Вторую желтую карточку получил полузащитник Павел Савицкий. На 71-й минуте
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В первом четвертьфинальном матче Кубка Беларуси брестское «Динамо» принимает «Ислочь» (0:0, 2-й тайм).
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