Сергей Ковальчук: «Есть моменты, когда надо воспитывать игроков. Это уже наша обязанность»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» оценил игру команды в матче с « Ислочью » (0:0).

– Игра разбилась на отдельные отрезки. До удаления проходила более-менее равная. Ну, правда, у нас были моменты, которые могли использовать и забивать. К сожалению, это не удалось. А потом все разбилось. То одна команда в большинстве, то вторая. Целостности нет, там чисто преобладали эмоции. Как положительные, так и отрицательные. Поэтому, нулевая ничья. Хорошо, что не пропустили дома. Хотели забить и порадовать зрителей голами. Не получилось, поэтому едем в Минск.

- Сколько удалений вы считаете были по делу из четырех?

– Я не хочу комментировать. Я знаю, что даны какие-то рекомендации. Наверное, пожестче относиться к нарушениям. Есть дух игры. Комментировать мне не хочется.

- Просто цифры?

– Ну я скажу вам один, два, три. Так мы не досчитаемся. Понятно, что есть моменты, когда надо воспитывать игроков. Это уже наша обязанность. Есть нарушения, за которые, по моему субъективному мнению, можно не показывать даже желтую карточку.

- Не играл сегодня Хачериди. Не было даже его в заявке. Что с ним?

– Приболел. У него температура была, поэтому его не было.

- Каждый раз после удалений, изменение ситуации на поле. Можете прокомментировать логику вхождения новых футболистов?

– После удаления у соперников, понятно, что мы хотели перестроиться. В перерыве дали указания, но, к сожалению, ситуация очень резко поменялась. Были равные составы, поэтому два форварда для нас это было тогда роскошью. Опять же, потом следующее удаление и все время подстраиваешься и меняешь позиции. Тактики мало, больше эмоций.

- При восемь на восемь надо было ворота разворачивать?

– Ну, интересный вариант.

- Ротация в воротах с чем связана?

– У нас два вратаря. Мы постоянно с Василием Хомутовским решаем, кого конкретно на игру поставить. Поэтому решили на эту кубковую встречу Игнатовича. Ну, я думаю, что в целом он провел хороший матч.

- Бакай второй матч начинает на лавке.

– Да, он пропустил достаточно много. Поэтому потихоньку будет получать больше игровой практики, – сказал Ковальчук .

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