Жуковский о четырех удалениях: «Думал, что концовочку где-то восемь на восемь еще сыграем»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Виталий Жуковский прокомментировал результат матча с брестским «Динамо» (0:0).

- Ваша оценка эмоциональной и очень необычной игры?

– Матч, тяжело рассказывать про качество, про тактические какие-то моменты… Он больше эмоциональный. В первый раз у меня, в принципе, в карьере такое. Игра 11 на 11 начало, потом 11 на 10, потом 10 на 10, 10 на 9, 9 на 9. Я думал, что концовочку где-то мы восемь на восемь еще сыграем. Но как получилось так получилось.

Но мне кажется чуть-чуть, с моей точки зрения, я могу ошибаться, но все-таки это больше во благо Бресту. У них лавочка-то подлиннее. С учетом, если не ошибаюсь, еще Янсане не будет играть. Для нас решить эту задачу очень сложно, но она интересная, творческая.

Интересный матч, конечно. Супер. Причем все это было в Бресте, на эмоциях. Такое впечатление было в конце, ощущалось, что мы все с катушек слетели две команды. Омрачило этот футбол то, что не было голов. Должны были быть голы, но ни одна, ни вторая команда моменты не использовали. Только в этом вижу минус. В остальном только плюсы. Для белорусского футбола это, мне кажется, только в плюс. Интересные такие игры.

- Насколько ключевые фигуры выпали в преддверии следующего матча?

– Ну, с учетом нашего комплектования, то, что мы заявляли. У нас есть еще травмированные футболисты, конечно, фигуры очень серьезные выпали. Но, в принципе, на то и есть команда и она называется команда, что можно заменять, можно молодым.

Может, кто его знает, Глинский не вышел и не сыграл достаточно качественно. Есть молодые ребята, многое можно опробовать и посмотреть сразу в таких играх. Нам, все-таки, эта игра следующая важнее. Брест уже в Лиге чемпионов, а нам хотелось бы хотя бы рядом быть с еврокубками. Где-то так хотя бы. Каждый день с надеждой жить. А, в целом, там посмотрим. Все покажет игра домашняя.

- Можно было ожидать вас на пресс-конференции разъяренным. А вы веселый. Вас радует и не разочаровывает результат?

– Честно, положа руку на сердце, скажу, что даже соскучился по журналистам. Все-таки это первый матч. Скучаешь, уже март месяц. Реально, есть и знакомые люди, приятно приходить на пресс-конференцию. Вы были на этом матче, здесь нельзя каким-то унылым быть.

Понятно, что все равно затронется тема судейства. Давайте я сыграю на опережение и мне, как тренеру, в какой-то степени, не очень приятно, что удаляется футболист. Хотелось бы играть всегда 11 на 11, но смысл в том, что когда идет последовательность в действиях судьи. Когда одного удалили за выбив мяча, второго удалили. Все по делу. Да, такое невозможно представить, что 9 на 9 команды будут заканчивать, но, в принципе, у судьи была последовательность. И это мне приятно.

Наверное, что эмоции. В Бресте тяжело быть грустным, потому что здесь всегда болельщики довольно-таки хорошо болеют и наши болельщики приехали. Я сюда когда только вошел на стадион, шел с командой, потом обернулся и я уже метров 70 им привез. Потому что у меня просто ноги полетели. Было так приятно, хотелось сегодня сыграть в этой атмосфере. И даже вот сейчас, мне кажется, такая приятная для меня атмосфера. Вот почему у меня хорошее настроение.

- Девять на девять – это игра для технарей. Как вы думаете, оно было в вашу пользу или ?

– Мне кажется, что если сыграли на 0:0, то технические кондиции у одних и вторых, наверное, не оптимальные. Такие моменты были, что мы можем расставлять футболистов, мы можем кричать. В Бресте тяжело докричаться, но принцип, как футболисты реагируют, как они смотрят. Сейчас футболисты одной и второй команды сыграли с головой. И одни, и вторые понимали, в каких зонах как играть и это было интересно. Мне, честно, даже понравилось, как мы закрывали соперника. Мы вообще не перестроились. Вверх-вниз нападающие крутили, а тройка как оставалась, так и осталась. Потому что там группа атаки всегда довольно приличного уровня, – сказал Жуковский .

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