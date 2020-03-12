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В 2020 году в 12 городах Беларуси появятся поля стандартных размеров с искусственным покрытием
12.03.2020 12:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня проходит отчетная конференция АБФФ.
В своем выступлении председатель АБФФ Владимир Базанов рассказал, что в 2020 запланировано строительство полей стандартных размеров с искусственным покрытием в 12 городах страны.
Синтетические поля появятся в Волковыске, Барановичах, Молодечно, Борисове, Калинковичах, Речице, Могилеве, Светлогорске, Гомеле, Несвиже, Орше и Минске.
Напомним, в этом сезоне с 1 мая матчи высшей лиги будут проводиться только на полях с натуральным покрытием.
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Сегодня проходит отчетная конференция АБФФ.
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