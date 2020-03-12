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Минздрав выступает за ограничение массовых мероприятий
12.03.2020 12:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Минздрав выступает за ограничение массовых мероприятий. Об этом сообщает официальный
Будут ли отменены массовые мероприятия в Беларуси, пока непонятно.
В Беларуси официально подтверждено 12 случаев заражения коронавирусом, три человека выздоровели.
Из-за коронавируса приостановлен чемпионат Италии. Под угрозой продолжение регулярных чемпионатов НБА и НХЛ.
Напомним, в настоящий момент в Беларуси проводится плей-офф чемпионата по хоккею, 19 марта должен стартовать чемпионат Беларуси по футболу.
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Минздрав выступает за ограничение массовых мероприятий.
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