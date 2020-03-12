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Минздрав выступает за ограничение массовых мероприятий

12.03.2020 12:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Минздрав выступает за ограничение массовых мероприятий. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения.

Будут ли отменены массовые мероприятия в Беларуси, пока непонятно.

В Беларуси официально подтверждено 12 случаев заражения коронавирусом, три человека выздоровели.

Из-за коронавируса приостановлен чемпионат Италии. Под угрозой продолжение регулярных чемпионатов НБА и НХЛ.

Напомним, в настоящий момент в Беларуси проводится плей-офф чемпионата по хоккею, 19 марта должен стартовать чемпионат Беларуси по футболу.

 
 
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Минздрав выступает за ограничение массовых мероприятий.
 
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