Источник материала: Tribuna.com

Минздрав выступает за ограничение массовых мероприятий. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения .

Будут ли отменены массовые мероприятия в Беларуси, пока непонятно.

В Беларуси официально подтверждено 12 случаев заражения коронавирусом, три человека выздоровели.

Из-за коронавируса приостановлен чемпионат Италии. Под угрозой продолжение регулярных чемпионатов НБА и НХЛ.

Напомним, в настоящий момент в Беларуси проводится плей-офф чемпионата по хоккею, 19 марта должен стартовать чемпионат Беларуси по футболу.