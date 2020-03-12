«Макларен» снялся с Гран-при Австралии. У одного из членов команды обнаружили коронавирус

Источник материала: Tribuna.com

«Макларен» сообщил о том, что один из специалистов команды сдал положительный тест на коронавирус COVID-19.

Команда снялась с Гран-при Австралии, который был запланирован на эти выходные.

«Член команды был протестирован и изолирован, как только проявились симптомы, теперь с ним работают представители местного здравоохранения. Команда сотрудничает с местными властями и помогает в расследовании и анализе.

Зак Браун, исполнительный директор «Макларена» и Андреас Зайдль, руководитель команды «Ф-1» проинформировали «Формулу-1» и ФИА об этом решении. Оно было принято в целях защиты не только работников «Макларена», но и соперников по чемпионату, болельщиков и акционеров «Формулы-1», – говорится в заявлении команды.

Ранее сообщалось, что власти Австралии готовы отменить Гран-при, если диагноз изолированных работников команд «Ф-1» подтвердится.

По информации журналиста Криса Мелденда, все четыре представителя «Хааса», изолированные с подозрением на коронавирус, сдали отрицательный тест.