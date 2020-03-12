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Базанов о переговорах с БТРК: «Во всех чемпионатах, за телеправа платят большие деньги. Не хотят нам таких денег давать»

12.03.2020 15:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель АБФФ Владимир Базанов рассказал о том, как проходят переговоры с БТРК.

– Как идут переговоры с «Белтелерадиокампанией» о трансляции матчей чемпионата?

– Это сложная компания… Одним словом, сложно идут.

– В чем загвоздка?

– Везде, во всех чемпионатах за телеправа платят большие деньги. Не хотят нам таких денег давать. Финансовый вопрос. Но «Беларусь 5» будет показывать матчи», – сказал Базанов.

 
 
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Председатель АБФФ Владимир Базанов рассказал о том, как проходят переговоры с БТРК.
 
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