Базанов о переговорах с БТРК: «Во всех чемпионатах, за телеправа платят большие деньги. Не хотят нам таких денег давать»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель АБФФ Владимир Базанов рассказал о том, как проходят переговоры с БТРК.

– Как идут переговоры с «Белтелерадиокампанией» о трансляции матчей чемпионата?

– Это сложная компания… Одним словом, сложно идут.

– В чем загвоздка?

– Везде, во всех чемпионатах за телеправа платят большие деньги. Не хотят нам таких денег давать. Финансовый вопрос. Но «Беларусь 5» будет показывать матчи», – сказал Базанов.