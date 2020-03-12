Форвард «Сампдории» Габбьядини заразился коронавирусом

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Сампдории» Маноло Габбьядини инфицирован коронавирусом.

Клуб из Генуи объявил, что результат теста 28-летнего итальянца на COVID-19 дал положительный результат.

У игрока повышенная температура, но он чувствует себя хорошо. Габбьядини был изолирован от общества.

Форвард «Сампдории» стал вторым игроком Серии А, заболевшим коронавирусом – ранее стало известно об инфицировании защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани.

Чемпионат Серии А на этой неделе был приостановлен.