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Форвард «Сампдории» Габбьядини заразился коронавирусом
12.03.2020 17:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий «Сампдории» Маноло Габбьядини инфицирован коронавирусом.
Клуб из Генуи объявил, что результат теста 28-летнего итальянца на COVID-19 дал положительный результат.
У игрока повышенная температура, но он чувствует себя хорошо. Габбьядини был изолирован от общества.
Форвард «Сампдории» стал вторым игроком Серии А, заболевшим коронавирусом – ранее стало известно об инфицировании защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани.
Чемпионат Серии А на этой неделе был приостановлен.
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Нападающий «Сампдории» Маноло Габбьядини инфицирован коронавирусом.
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