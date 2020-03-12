|
Минздрав: Беларусь до 6 апреля ограничивает проведение массовых мероприятий
12.03.2020 21:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Беларусь до 6 апреля ограничивает проведение культурно-массовых, спортивных и научных мероприятий с международным участием. Об этом сообщает
Ранее сообщалось о том, что
В Беларуси официально подтверждено 12 случаев заражения коронавирусом, три человека выздоровели.
Из-за коронавируса приостановлен чемпионат Италии, Чехии и других футбольных лиг. Остановлены чемпионаты в НХЛ и НБА. Под угрозой остановки и другие соревнования.
УЕФА рассмотрит вариант переноса Евро-2020.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь до 6 апреля ограничивает проведение культурно-массовых, спортивных и научных мероприятий с международным участием.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)