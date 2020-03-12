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Минздрав: Беларусь до 6 апреля ограничивает проведение массовых мероприятий

12.03.2020 21:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Беларусь до 6 апреля ограничивает проведение культурно-массовых, спортивных и научных мероприятий с международным участием. Об этом сообщает телеграм-канал Минздрава Беларуси.

Ранее сообщалось о том, что АБФФ рассматривает вариант с проведением матчей чемпионата Беларуси, который стартует 19 марта, без зрителей.

В Беларуси официально подтверждено 12 случаев заражения коронавирусом, три человека выздоровели.

Из-за коронавируса приостановлен чемпионат Италии, Чехии и других футбольных лиг. Остановлены чемпионаты в НХЛ и НБА. Под угрозой остановки и другие соревнования.

УЕФА рассмотрит вариант переноса Евро-2020.

 
 
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Беларусь до 6 апреля ограничивает проведение культурно-массовых, спортивных и научных мероприятий с международным участием.
 
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