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Роналду сообщил «Юве», что пока останется в Португалии. У защитника туринцев Ругани коронавирус
12.03.2020 21:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий
Как сообщает журналист beIN Sports Танкреди Палмери, Роналду сообщил клубу, что пока не вернется из Португалии в связи с
Ранее стало известно, что Роналду отправился на Мадейру, чтобы навестить мать, которая
Ответный матч «Ювентуса» против «Лиона» в 1/8 финала Лиги чемпионов
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду остается в Португалии.
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