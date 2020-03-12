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Роналду сообщил «Юве», что пока останется в Португалии. У защитника туринцев Ругани коронавирус

12.03.2020 21:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду остается в Португалии.

Как сообщает журналист beIN Sports Танкреди Палмери, Роналду сообщил клубу, что пока не вернется из Португалии в связи с заражением коронавирусом защитника команды Даниэле Ругани.

Ранее стало известно, что Роналду отправился на Мадейру, чтобы навестить мать, которая перенесла инсульт.

Ответный матч «Ювентуса» против «Лиона» в 1/8 финала Лиги чемпионов был перенесен, а розыгрыш Серии А – приостановлен.

 
 
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