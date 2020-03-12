Роналду сообщил «Юве», что пока останется в Португалии. У защитника туринцев Ругани коронавирус

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Ювентуса» остается в Португалии.

Как сообщает журналист beIN Sports Танкреди Палмери, Роналду сообщил клубу, что пока не вернется из Португалии в связи с заражением коронавирусом защитника команды Даниэле Ругани.

Ранее стало известно, что Роналду отправился на Мадейру, чтобы навестить мать, которая перенесла инсульт.

Ответный матч «Ювентуса» против «Лиона» в 1/8 финала Лиги чемпионов был перенесен , а розыгрыш Серии А – приостановлен .