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НХЛ остановила сезон из-за коронавируса
12.03.2020 20:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«В свете происходящих событий, связанных с коронавирусом и после консультаций с медицинскими экспертами и телефонной конференции c советом директоров, НХЛ объявляет об остановке сезона, начиная с сегодняшнего дня.
Наша цель – снова играть, как только это будет уместно и разумно, чтобы мы смогли завершить сезон и вручить Кубок Стэнли победителю.
Мы благодарим болельщиков за терпение и надеемся, что вы будете здоровы», – сказал комиссионер лиги
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее объявила, что распространение нового коронавируса COVID-19 достигло стадии пандемии.
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НХЛ официально приостановила проведение регулярного чемпионата-2019/20.
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