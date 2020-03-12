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НХЛ остановила сезон из-за коронавируса

12.03.2020 20:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

НХЛ официально приостановила проведение регулярного чемпионата-2019/20.

«В свете происходящих событий, связанных с коронавирусом и после консультаций с медицинскими экспертами и телефонной конференции c советом директоров, НХЛ объявляет об остановке сезона, начиная с сегодняшнего дня.

Наша цель – снова играть, как только это будет уместно и разумно, чтобы мы смогли завершить сезон и вручить Кубок Стэнли победителю.

Мы благодарим болельщиков за терпение и надеемся, что вы будете здоровы», – сказал комиссионер лиги Гэри Беттмэн.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее объявила, что распространение нового коронавируса COVID-19 достигло стадии пандемии.

 
 
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НХЛ официально приостановила проведение регулярного чемпионата-2019/20.
 
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