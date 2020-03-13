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АПЛ и низшие дивизионы приостановят как минимум до 4 апреля
13.03.2020 13:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Ожидается, что вскоре об этом будет объявлено официально. Заседание правления EFL одобрило это решение единогласно.
По словам Роана, в частном порядке официальные лица считают маловероятным, что турниры будут возобновлены именно 4 апреля.
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Английская Премьер-лига и турниры, проходящие под эгидой Английской футбольной лиги (начиная с чемпионшипа и ниже) будут приостановлены как минимум до 4 апреля...
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