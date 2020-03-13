АПЛ и низшие дивизионы приостановят как минимум до 4 апреля

Источник материала: Tribuna.com

Английска я Премьер-лига и турниры, проходящие под эгидой Английской футбольной лиги (начиная с чемпионшипа и ниже) будут приостановлены как минимум до 4 апреля из-за коронавируса, сообщает журналист BBC Дэн Роан.

Ожидается, что вскоре об этом будет объявлено официально. Заседание правления EFL одобрило это решение единогласно.

По словам Роана, в частном порядке официальные лица считают маловероятным, что турниры будут возобновлены именно 4 апреля.