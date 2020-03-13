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Валерий Жуковский о том, стоит ли не начинать ЧБ: «Лучше быть здоровым, чем рисковать. У нас есть какой-никакой гандикап, первый тур можно сыграть чуть попозже»

13.03.2020 14:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Игрок «Немана» Валерий Жуковский поделился мнением о том, нужно ли переносить матчи чемпионата Беларуси из-за распространения в мире пандемии коронавируса.

 «На самом деле лучше быть здоровым, чем рисковать. Пусть в Беларуси нет сейчас большого риска, но все равно считаю, что лучше перестраховаться. Стоит ли приостанавливать футбольные соревнования в Беларуси? У нас есть какой-никакой гандикап, первый тур можно сыграть чуть попозже, если ситуация с коронавирусом в стране находится в пограничном состоянии. Но, по-моему, пока говорить о том, что у нас критическая ситуация, нельзя. Мы больше слышим и читаем.

Вообще, о том, как нужно защищаться от вируса, лучше спрашивать у компетентных людей. Как и то, действенные ли такие методы, как запрет на посещение матчей или их отмена. Но вот что касается пустых трибун, то, честно, не очень нравится эта идея. Мы же играем для зрителей, для болельщиков. Да и болельщики какие-никакие деньги в клубы приносят. В Европе, конечно, это совершенно другие суммы, но и у нас клубы получают прибыль, которая зависит от посещаемости. Я считаю так: если проводить матчи, то с болельщиками, а если без, то не играть совсем.

Если в Беларуси решат все-таки отменить спортивные мероприятия, приостановить проведение соревнований, какая будет моя реакция? Если все идет к тому, что надо отменять, то отменяйте. Мы не владеем всей информацией, что происходит на самом деле. Но если примут такое решение, значит, на то есть основания», – сказал Жуковский.

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Игрок «Немана» Валерий Жуковский поделился мнением о том, нужно ли переносить матчи чемпионата Беларуси из-за распространения в мире пандемии коронавируса.
 
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