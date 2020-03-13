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Анна Калиновская: «В Тайване купить маску приезжему нереально. Только по страховке. В метро в масках все, кроме меня. Реакцию окружающих представить нетрудно»
13.03.2020 13:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская волейболистка тайваньского клуба «Топ Спид» Анна Калиновская рассказала о ситуации с коронавирусом в стране.
– Тайвань – это же, можно сказать, Китай. Я про коронавирус.
– Прилетела туда в январе. И тогда до пика распространения болезни было еще далеко. А когда она стала шагать по Европе, сербкам, игравшим со мной в команде, тут же позвонили родители: «Собирайте вещи и домой!» Те, конечно, остались в стране. Вообще-то на Тайване все сразу ходили в медицинских масках. Но это скорее из-за загрязнения воздуха. А потом – еще и из-за коронавируса. Потому что на остров прилетели пару человек из Уханя. Заразили тех, кто сидел рядом в самолете. И врачи зафиксировали пять случаев заболевания.
– Как это отразилось на команде?
– Нас наравне со зрителями обязали приходить в игровые залы в масках, которые мы снимали только перед разминкой. На входе с помощью специального бесконтактного прибора проверяли температуру. За неделю в начале февраля число больных выросло с пяти до двадцати. А к концу месяца достигло примерно сорока. И это вполне умеренные цифры. Потому что, к примеру, в Италии темпы распространения болезни просто ужасающие.
– Матчи, значит, проходили с болельщиками?
– Да. Но только до второй половины февраля, когда стартовала финальная серия. На ее игры пускали всего по пятнадцать зрителей с обеих сторон. Условно говоря, только родственников. А еще из-за коронавируса отменили совместное с болельщиками чествование команд, которое на Тайване устраивают каждый год через неделю после окончания чемпионата.
– Как тебя, прилетевшую из Азии, встретили в нашем аэропорту?
– Спокойно. Спросили только, откуда прибыла и сколько везу с собой денег. Сразу носила в Минске маску – на меня смотрели с подозрением. А на Тайване наоборот. Там ближе к моему отъезду ее можно было купить в аптеке только по страховке. Для приезжих это нереально. И получалось, что в метро в масках все, кроме меня. Реакцию окружающих представить нетрудно.
– Но паники в стране нет?
– Никакой. Разве что школы и университеты закрыли на каникулы на более длительный срок. А нас просили на улице особо не гулять. Но меня это не останавливало, – сказала Калиновская.
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Анна Калиновская: «В Тайване купить маску приезжему нереально. Только по страховке. В метро в масках все, кроме меня. Реакцию окружающих представить нетрудно»
Белорусская волейболистка тайваньского клуба «Топ Спид» Анна Калиновская рассказала о ситуации с коронавирусом в стране.
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