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ФХБ по-прежнему не рассматривает вариант отмены или проведения игр без зрителей плей-офф «Париматч-Экстралиги»

13.03.2020 18:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Пресс-секретарь ФХБ Евгения Никитина сообщила, что федерация на данный момент не рассматривает вариант отмены матчей или проведения игр плей-офф «Париматч-Экстралиги» без зрителей в связи с распространением коронавируса.

- Рассматривает ли ФХБ вариант отмены матчей или проведение игр без зрителей в плей-офф «Париматч-Экстралиги»?

– На данный момент проведение матчей плей-офф запланировано как и ранее: со зрителями, без отмены. Однако в случае рекомендации со стороны Минспорта или Минздрава о проведении матчей без зрителей либо их отмены, то мы, безусловно, будем к ним прислушиваться. На данный момент таких рекомендаций нет, – сказала Никитина.

Пресс-секретарь ФХБ Никитина: «Не рассматриваем вариант проведения матчей плей-офф «Париматч-Экстралиги» без зрителей из-за коронавируса. Тем более, в этом сезоне посещаемость матчей регулярного сезона выросла более, чем на 15%»

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Пресс-секретарь ФХБ Евгения Никитина сообщила, что федерация на данный момент не рассматривает вариант отмены матчей или проведения игр плей-офф...
 
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