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ФХБ по-прежнему не рассматривает вариант отмены или проведения игр без зрителей плей-офф «Париматч-Экстралиги»
13.03.2020 18:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Пресс-секретарь ФХБ Евгения Никитина сообщила, что федерация на данный момент не рассматривает вариант отмены матчей или проведения игр плей-офф «Париматч-Экстралиги» без зрителей в связи с распространением коронавируса.
- Рассматривает ли ФХБ вариант отмены матчей или проведение игр без зрителей в плей-офф «Париматч-Экстралиги»?
– На данный момент проведение матчей плей-офф запланировано как и ранее: со зрителями, без отмены. Однако в случае рекомендации со стороны Минспорта или Минздрава о проведении матчей без зрителей либо их отмены, то мы, безусловно, будем к ним прислушиваться. На данный момент таких рекомендаций нет, – сказала Никитина.
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ФХБ по-прежнему не рассматривает вариант отмены или проведения игр без зрителей плей-офф «Париматч-Экстралиги»
Пресс-секретарь ФХБ Евгения Никитина сообщила, что федерация на данный момент не рассматривает вариант отмены матчей или проведения игр плей-офф...
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