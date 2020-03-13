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ФИФА разрешила клубам не отпускать игроков в сборные в марте/апреле и рекомендует перенести международные матчи
13.03.2020 23:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Совет ФИФА смягчил правила для клубов перед ближайшим перерывом на матчи сборных.
Правила обязывают клубы отпускать футболистов для участия в матчах национальных команд, однако из-за ситуации с
Организация понимает, что проведение матчей в нынешних обстоятельствах может не только представлять потенциальный риск для здоровья игроков и болельщиков, но и отразиться на спортивной составляющей, так некоторые команды не смогут выставить сильные составы.
ФИФА рекомендует перенести международные матчи, запланированные на этот период, чтобы избежать любых ненужных рисков для здоровья.
Напомним, сборная Беларуси 26 марта должна сыграть против сборной Грузии в рамках полуфинала Лиги наций.
Ранее
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ФИФА разрешила клубам не отпускать игроков в сборные в марте/апреле и рекомендует перенести международные матчи
Совет ФИФА смягчил правила для клубов перед ближайшим перерывом на матчи сборных.
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