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Защитник «Падерборна» Килиан заразился коронавирусом. Это первый случай в Бундеслиге
14.03.2020 08:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тест защитника
Футболист пропустил последние несколько недель из-за травмы. В субботу вся команда сдаст текст на коронавирус.
Килиан стал первым футболистом Бундеслиги, у которого был диагностирован коронавирус.
В понедельник сезон в чемпионате Германии должны официально приостановить до 2 апреля.
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Тест защитника «Падерборна» Луки Килиана на коронавирус показал положительный результат.
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