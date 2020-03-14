Защитник «Падерборна» Килиан заразился коронавирусом. Это первый случай в Бундеслиге

Источник материала: Tribuna.com

Тест защитника Луки Килиана на коронавирус показал положительный результат.

Футболист пропустил последние несколько недель из-за травмы. В субботу вся команда сдаст текст на коронавирус.

Килиан стал первым футболистом Бундеслиги, у которого был диагностирован коронавирус.

В понедельник сезон в чемпионате Германии должны официально приостановить до 2 апреля.