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Хавбек «Слуцка» Козлов находится в больнице с подозрением на коронавирус
14.03.2020 19:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
28-летний полузащитник
В нынешнее межсезонье футболист перешел из
Напомним, в настоящее время не сообщается о переносах или проведении матчей без зрителей стартующего 19 марта чемпионата Беларуси.
Ранее АБФФ заявляла, что следит за эпидемиологической ситуацией.
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28-летний полузащитник «Слуцка» Юрий Козлов находится в больнице с подозрением на коронавирус, сообщает корреспондент Tribuna.com.
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