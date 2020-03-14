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Хавбек «Слуцка» Козлов находится в больнице с подозрением на коронавирус

14.03.2020 19:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

28-летний полузащитник «Слуцка» Юрий Козлов находится в больнице с подозрением на коронавирус, сообщает корреспондент Tribuna.com.

В нынешнее межсезонье футболист перешел из «Дняпро».

Напомним, в настоящее время не сообщается о переносах или проведении матчей без зрителей стартующего 19 марта чемпионата Беларуси.

Ранее АБФФ заявляла, что следит за эпидемиологической ситуацией.  

 
 
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28-летний полузащитник «Слуцка» Юрий Козлов находится в больнице с подозрением на коронавирус, сообщает корреспондент Tribuna.com.
 
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