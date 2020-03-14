Козлов, у которого подозревают коронавирус: «Медицина на грани фантастики. Четвертый час сижу в приемном покое»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник Юрий Козлов находится в приемном покое одной из столичных больниц с подозрением на коронавирус. Симптомы заболевания проявились у футболиста в субботу днем.

«Стало плохо, поднялась температура до 39,5 градуса, появились озноб, рвота. Тут же вызвал скорую, забрали. Но еще даже тест не сделали. Четвертый час сижу в приемном покое, жду. Медицина, конечно, на грани фантастики... Где мог заразиться? Не знаю. За границей был разве что в Турции, на сборах с командой», – сказал Козлов.

В настоящее время не сообщается о переносах или проведении матчей без зрителей стартующего 19 марта чемпионата Беларуси. АБФФ отмечала, что следит за эпидемиологической ситуацией.

Ранее о том, что футболист в больнице с подозрением на коронавирус, сообщил корреспондент Tribuna.com.