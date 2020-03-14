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Юрий Пунтус: «После грубых ошибок «привезли» себе две ситуации, которые оказались голевыми»
14.03.2020 18:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус прокомментировал поражение от
«Наверное, остается поздравить «Шахтер» с выходом в следующий этап. К сожалению, но это факт, они были сильнее по сумме двух матчей, что и выразилось в результате. Может сегодня и обидно проиграть 0-2, но большой разницы нет. 0-0 — достойный результат, но он нас не выводил в полуфинал. Соответственно, все равно не дотерпели. Самое главное — после грубых ошибок «привезли» себе две ситуации, которые оказались голевыми. Может быть, этот момент больше всего и расстроил.
Мы очень хотели дать бой и постараться. Все-таки 0-1 счет — не самый патовый, любая победа оставляла нас в игре. Но, еще раз, поздравляю «Шахтер» с заслуженной победой», – сказал Пунтус.
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Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус прокомментировал поражение от «Шахтера» (0:2) в ответном матче 1/4 финала Кубка Беларуси.
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