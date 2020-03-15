Александр Суворов: «На ЮЧМ-2020 при определенных обстоятельствах мы могли бы вмешаться и в медальные разборки»

Источник материала: Tribuna.com

Форвард юниорской сборной Беларуси Александр Суворов рассказал, как воспринял отмену ЮЧМ-2020.

- Ты рассматривал этот турнир в качестве трамплина для своей карьеры?

– Я понимал, что у меня был бы шанс. Но, в то же время, понимал, что в таком турнире ни в коем случае нельзя сбиваться на индивидуальные действия и выпячивать свое «Я». Со стороны прекрасно видно, когда человек тянет одеяло на себя и когда играет на команду. Соло можно выиграть пару матчей за сезон, а на юниорском чемпионате мира можно выиграть только командой.

- На твой взгляд, на что вы были способны на ЮЧМ?

– Нам ставили высокие задачи. Мы точно должны были выходить в плей-офф. Сейчас можно наговорить много громких слов, но на ЮЧМ-2020 при определенных обстоятельствах мы могли бы вмешаться и в медальные разборки. У нас собралась отличная команда в Раубичах плюс в Северной Америке отличный белорусский десант – наши парни там только набрали лучшую форму. Мы выступили бы единым кулаком и были бы голодны до побед, но как есть.

- Как ты воспринимаешь новости о коронавирусе?

– Я не отношусь к этому прям серьезно, хотя у нас в команде есть некоторые парни, которые читают все новости и знают, сколько человек заразилось в той или иной стране. В Беларуси тоже уже больше двадцати зараженных. Но нам-то что? Моем руки тщательно, пьем много воды. Коронавируса мы не боимся, потому что живем на свежем воздухе в Раубичах. Лес нас охраняет. Да и мы парни молодые – все выдержим, – сказал Суворов.