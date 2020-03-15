Лоиков перешел в «Энергетик-БГУ»

Источник материала: Tribuna.com

Игроком «Энергетика-БГУ» стал 21-летний полузащитник из Таджикистана Мухаммаджон Лоиков.

Лоиков является воспитанником минского «Динамо». Первую часть сезона-2018 он провел в дублирующем составе этого клуба (13 игр, 4 гола). А затем до конца чемпионата был отдан в аренду ЮАСу из Житковичей (15 игр, 2 гола). В прошлом году продолжил выступать на правах аренды в первой лиге в рядах «Белшины» из Бобруйска (15 игр, 4 гола).

После расставания с минским «Динамо» Лоиков заключил полноценный контракт с «Энергетиком-БГУ».

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