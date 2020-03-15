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Лоиков перешел в «Энергетик-БГУ»

15.03.2020 13:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Игроком «Энергетика-БГУ» стал 21-летний полузащитник из Таджикистана Мухаммаджон Лоиков.

Лоиков является воспитанником минского «Динамо». Первую часть сезона-2018 он провел в дублирующем составе этого клуба (13 игр, 4 гола). А затем до конца чемпионата был отдан в аренду ЮАСу из Житковичей (15 игр, 2 гола). В прошлом году продолжил выступать на правах аренды в первой лиге в рядах «Белшины» из Бобруйска (15 игр, 4 гола).

После расставания с минским «Динамо» Лоиков заключил полноценный контракт с «Энергетиком-БГУ».

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Игроком «Энергетика-БГУ» стал 21-летний полузащитник из Таджикистана Мухаммаджон Лоиков.
 
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