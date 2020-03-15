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Сергей Ковальчук: «Сегодня было даже меньше голевых моментов, чем в первой игре. Тут уже больше лотерея»

15.03.2020 18:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Динамо» Брест Сергей Ковальчук подвел итог матча против «Ислочи» (0:0, 5:3 пен.)

- Ваши комментарии по игре

– Тяжелая игра. Разбирали «Ислочь». Достаточно сложно взламывать оборону: организованная, очень хорошо перестраивается. Сегодня было даже меньше голевых моментов, чем в первой игре. Тут уже больше лотерея в конце – серия пенальти. В любом случае, молодцы. Я ребят поздравляю.

- Вы поменяли всю линию нападения – это потому, что не получалось забить?

– Да. Хотели освежить впереди фланги. Добавить в скорости. Не все получалось. Поле такое... Сложно на нем играть быстро. Поэтому приходилось с помощью замен добавлять агрессии на флангах.

- Перед пенальти не волновались?

– Волновался, конечно. Но ребята здесь опытные. Здесь уже больше нервы

- Вы все время ругаете поле, но оно для вас счастливое: 3 Суперкубка и сейчас.

– Да. Но когда оно мокрое, то можно здесь показывать хороший футбол. Но когда оно суховатое, то здесь сложно: отскок поймать, все технические элементы тяжело выполнять, – сказал Ковальчук в эфире «Беларусь 5».

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Главный тренер «Динамо» Брест Сергей Ковальчук подвел итог матча против «Ислочи» (0:0, 5:3 пен.) - Ваши комментарии по игре – Тяжелая игра.
 
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