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Сергей Ковальчук: «Сегодня было даже меньше голевых моментов, чем в первой игре. Тут уже больше лотерея»
15.03.2020 18:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
- Ваши комментарии по игре
– Тяжелая игра. Разбирали
- Вы поменяли всю линию нападения – это потому, что не получалось забить?
– Да. Хотели освежить впереди фланги. Добавить в скорости. Не все получалось. Поле такое... Сложно на нем играть быстро. Поэтому приходилось с помощью замен добавлять агрессии на флангах.
- Перед пенальти не волновались?
– Волновался, конечно. Но ребята здесь опытные. Здесь уже больше нервы
- Вы все время ругаете поле, но оно для вас счастливое: 3 Суперкубка и сейчас.
– Да. Но когда оно мокрое, то можно здесь показывать хороший футбол. Но когда оно суховатое, то здесь сложно: отскок поймать, все технические элементы тяжело выполнять, – сказал Ковальчук в эфире «
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Сергей Ковальчук: «Сегодня было даже меньше голевых моментов, чем в первой игре. Тут уже больше лотерея»
Главный тренер «Динамо» Брест Сергей Ковальчук подвел итог матча против «Ислочи» (0:0, 5:3 пен.) - Ваши комментарии по игре – Тяжелая игра.
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