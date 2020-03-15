Судья Василевич дал перебить пенальти Павловцу из-за того, что Хаткевич во время удара не касался ногами линии ворот

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в ответном матче 1/4 финала Кубка Беларуси брестское «Динамо» по пенальти одолело «Ислочь» (5:3) и вышло в полуфинал.

Отметим, что свой первый 11-метровый удар защитник брестчан Александр Павловец не забил, однако арбитр матча Андрей Василевич попросил игрока обороны перебить пенальти из-за того, что вратарь «волков» Егор Хаткевич во время удара не касался ногами линии ворот. Со второй попытки Павловец смог поразить ворота .

В составе команды Жуковского свой удар не смог реализовать .

Ислочь: состав