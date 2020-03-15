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ЦСКА не выигрывает в РПЛ 5 матчей подряд и идет 5-м

15.03.2020 18:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» (0:0) в 22-м туре РПЛ. Отметим, что белорусский форвард Илья Шкурин появился на поле на 56-й минуте матча.

Команда Виктора Гончаренко не побеждает в чемпионате России уже 5 матчей подряд.

С учетом игры Кубка России против «Спартака» (2:3), армейцы еще ни разу не выиграли в официальных матчах после зимней паузы.

ЦСКА занимает пятое место в РПЛ с 36 очками.



 
 
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ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» (0:0) в 22-м туре РПЛ.
 
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