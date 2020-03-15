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Замдиректора РНПЦ о коронавирусе: «К сожалению, ряд спортсменов инфицированы. Некоторые из них находятся на лечении»
15.03.2020 21:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Заместитель директора РНПЦ спорта Геннадий Загородный поделился мнением о коронавирусе.
- В нашей стране уже есть случаи болезни коронавирусом.
– К сожалению, ряд спортсменов инфицированы. Некоторые из них находятся на лечении. Большая часть проводит карантинные мероприятия в соответствии с требованием Минздрава. Надеюсь, до начала апреля мы пройдем заболеваемости, пик национальной эпидемии. И потихонечку заболеваемость пойдет вниз.
При Минспорте по рекомендации Минздрава создана рабочая группа, где все спортсмены, которые приезжают и выезжают, они находятся под отдельным контролем, под отдельным вниманием. Если они прилетают из стран, в которых есть достаточно высокие риски, то они помещаются под соответствующие мероприятия, прописанные приказом Минздрава, – сказал Загородный в эфире
Ранее сообщалось, что с хавбек «Слуцка»
Также у акробата из Гомеля
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Замдиректора РНПЦ о коронавирусе: «К сожалению, ряд спортсменов инфицированы. Некоторые из них находятся на лечении»
Заместитель директора РНПЦ спорта Геннадий Загородный поделился мнением о коронавирусе.
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