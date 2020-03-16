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Клубы НБА ожидают возобновления игр в июне при пустых трибунах
16.03.2020 08:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Согласно сообщению инсайдера Эдриана Воджнаровски, некоторые владельцы и руководители клубов
В воскресенье Центры по контролю и профилактике заболеваний США выпустили обновленное руководство по проведению массовых мероприятий, рекомендовав всем организаторам отменить или отложить мероприятия, состоящие из 50 или более человек, на следующие восемь недель.
11 марта НБА объявила о приостановке сезона как минимум на 30 дней из-за обнаружения коронавируса у центрового «Юты» Руди Гобера. Позже положительный результат дали тесты одноклубника Гобера Донована Митчелла и центрового «Детройта» Кристиана Вуда.
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Согласно сообщению инсайдера Эдриана Воджнаровски, некоторые владельцы и руководители клубов НБА считают, что в лучшем случае лига возобновит игры в...
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