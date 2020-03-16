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Черданцев о коронавирусе: «Итальянцы сами всех заразили и теперь требуют отменить Евро. Я офигеваю»

16.03.2020 08:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Комментатор Георгий Черданцев высказался по поводу намерения Федерации футбола Италии предложить УЕФА перенести Евро-2020 в связи с распространением коронавируса на континенте.

«Отлично. Итальянцы сами всех заразили и теперь требуют отменить Евро, потому что ОНИ не успеют доиграть свой чемпионат! Я офигеваю, дорогая редакция», — написал Черданцев.

Серию А официально приостановили до 3 апреля.

 

 
 
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Комментатор Георгий Черданцев высказался по поводу намерения Федерации футбола Италии предложить УЕФА перенести Евро-2020 в связи с распространением коронавируса...
 
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