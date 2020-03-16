Черданцев о коронавирусе: «Итальянцы сами всех заразили и теперь требуют отменить Евро. Я офигеваю»

Источник материала: Tribuna.com

Комментатор Георгий Черданцев высказался по поводу намерения Федерации футбола Италии предложить УЕФА перенести -2020 в связи с распространением коронавируса на континенте.

«Отлично. Итальянцы сами всех заразили и теперь требуют отменить Евро, потому что ОНИ не успеют доиграть свой чемпионат ! Я офигеваю, дорогая редакция», — написал Черданцев.

Серию А официально приостановили до 3 апреля.