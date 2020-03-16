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«Барселона» готова увеличить зарплату тер Стегену до 6,3 млн евро в год
16.03.2020 08:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Каталонцы предлагают немцу подписать новый контракт до 2024 года с увеличением зарплаты до 6,3 млн евро в год плюс бонусы.
Стороны уже вступили в переговоры, сообщает журналист Николо Скира.
Действующее соглашение тер Стегена с «Барселоной» рассчитано до июня 2022 года. Статистику голкипера можно найти
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«Барселона» готова продлить соглашение с вратарем Марком-Андре тер Стегеном на улучшенных условиях.
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