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«Барселона» готова увеличить зарплату тер Стегену до 6,3 млн евро в год

16.03.2020 08:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Барселона» готова продлить соглашение с вратарем Марком-Андре тер Стегеном на улучшенных условиях.

Каталонцы предлагают немцу подписать новый контракт до 2024 года с увеличением зарплаты до 6,3 млн евро в год плюс бонусы.

Стороны уже вступили в переговоры, сообщает журналист Николо Скира.

Действующее соглашение тер Стегена с «Барселоной» рассчитано до июня 2022 года. Статистику голкипера можно найти здесь.

Тер Стеген хочет получать в «Барсе» 15 млн евро в год. Клуб не может позволить себе такой контракт (Goal.com)

 
 
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«Барселона» готова продлить соглашение с вратарем Марком-Андре тер Стегеном на улучшенных условиях.
 
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