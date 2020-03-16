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«Барыс» Скабелки снялся с Кубка Гагарина
16.03.2020 11:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Во втором раунде клуб из Нур-Султана должен был встретиться с «Сибирью».
«В связи с Указом Президента Республики Казахстан Токаева К.К. о введении с 15 марта по 15 апреля 2020 года на территории Республики Казахстан чрезвычайного положения и запрета на проведение спортивных мероприятий
Согласно Указу президента РК, введены на период действия чрезвычайного положения следующие меры и временные ограничения:
1) Установить ограничения на въезд на территорию РК, а также на выезде с ее территории всем видам транспорта, за исключением персонала дипломатической службы РК и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в Республику Казахстан по приглашению МИД РК.
2) запретить проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий.
Таким образом, хоккейный клуб «Барыс» вынужден отказаться от участия в розыгрыше
Ранее из-за угрозы коронавируса с плей-офф снялся «Йокерит».
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«Барыс» выступил с официальным заявлением о прекращении участия в плей-офф КХЛ из-за угрозы распространения коронавируса.
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