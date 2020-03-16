«Барыс» Скабелки снялся с Кубка Гагарина

Источник материала: Tribuna.com

«Барыс» выступил с официальным заявлением о прекращении участия в плей-офф из-за угрозы распространения коронавируса .

Во втором раунде клуб из Нур-Султана должен был встретиться с «Сибирью».

«В связи с Указом Президента Республики Казахстан Токаева К.К. о введении с 15 марта по 15 апреля 2020 года на территории Республики Казахстан чрезвычайного положения и запрета на проведение спортивных мероприятий не сможет провести серию матчей плей-офф КХЛ на территории Республики Казахстан.

Согласно Указу президента РК, введены на период действия чрезвычайного положения следующие меры и временные ограничения:

1) Установить ограничения на въезд на территорию РК, а также на выезде с ее территории всем видам транспорта, за исключением персонала дипломатической службы РК и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в Республику Казахстан по приглашению МИД РК.

2) запретить проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий.

Таким образом, хоккейный клуб «Барыс» вынужден отказаться от участия в розыгрыше Кубка Гагарина сезона-2019/2020», – говорится в заявлении клуба.

Ранее из-за угрозы коронавируса с плей-офф снялся «Йокерит».