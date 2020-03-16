ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Барыс» Скабелки снялся с Кубка Гагарина

16.03.2020 11:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

«Барыс» выступил с официальным заявлением о прекращении участия в плей-офф КХЛ из-за угрозы распространения коронавируса.

Во втором раунде клуб из Нур-Султана должен был встретиться с «Сибирью».

«В связи с Указом Президента Республики Казахстан Токаева К.К. о введении с 15 марта по 15 апреля 2020 года на территории Республики Казахстан чрезвычайного положения и запрета на проведение спортивных мероприятий «Барыс» не сможет провести серию матчей плей-офф КХЛ на территории Республики Казахстан.

Согласно Указу президента РК, введены на период действия чрезвычайного положения следующие меры и временные ограничения: 

1) Установить ограничения на въезд на территорию РК, а также на выезде с ее территории всем видам транспорта, за исключением персонала дипломатической службы РК и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в Республику Казахстан по приглашению МИД РК.

2) запретить проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий.

Таким образом, хоккейный клуб «Барыс» вынужден отказаться от участия в розыгрыше Кубка Гагарина сезона-2019/2020», – говорится в заявлении клуба.

Ранее из-за угрозы коронавируса с плей-офф снялся «Йокерит».

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Барыс» выступил с официальным заявлением о прекращении участия в плей-офф КХЛ из-за угрозы распространения коронавируса.
 
Новости дня
Новости спорта
 
КХЛ в ближайшее время обсудит дальнейшее проведение Кубка Гагарина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

15.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
16.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика