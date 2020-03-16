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Никита Мельников: «Любой симптом простуды – сразу «корона». Меньше паники»
16.03.2020 13:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард «Славии» Никита Мельников рассказал о своем состоянии.
«Любой симптом простуды – сразу «корона». Меньше паники. It’s okey, guys», – написал Мельников.
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Форвард «Славии» Никита Мельников рассказал о своем состоянии.
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