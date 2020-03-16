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Никита Мельников: «Любой симптом простуды – сразу «корона». Меньше паники»

16.03.2020 13:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард «Славии» Никита Мельников рассказал о своем состоянии.

«Любой симптом простуды – сразу «корона». Меньше паники. It’s okey, guys», – написал Мельников.

Ранее сообщалось, что Мельников и форвард «Руха» Артем Петренко находились в больнице с подозрением на коронавирус.

 
 
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Форвард «Славии» Никита Мельников рассказал о своем состоянии.
 
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