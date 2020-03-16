Миноблисполком разослал письмо, в котором сообщается о переносе всех соревнований с 16 по 6 апреля в области на более поздний срок

Источник материала: Tribuna.com

Главное управление спорта и туризма Минского облисполкома разослало письмо начальникам отделов спорта и туризма райисполкомов, специализированным учебно-спортивным учреждениям, а также организациям физической культуры и спорта Минской области, в котором сообщается о переносе спортивно-массовых мероприятий с 16 марта по 6 апреля.

«Во исполнение решений, принятых 10 марта 2020 года на заседании рабочей группы Министерства спорта и туризма Беларуси по мониторингу ситуации, связанной с распространением в КНР и других странах мира инфекции, вызванной коронавирусом COVID-2019, и в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Беларуси, главное управление спорта и туризма Минского облисполкома информирует о том, что на период с 16 марта по 6 апреля 2020 года проведение республиканских, областных, районных (городских) спортивных и спортивно-массовых мероприятий, а также подготовка к республиканским и международным соревнованиям переносится на более поздние сроки, о чем будет сообщено дополнительно», – говорится в письме.

Напомним, в настоящее время проходит плей-офф «Париматч-Экстралиги» (сегодня «Шахтер» принимает «Неман»), сборная Беларуси по хоккею начало подготовку к чемпионату мира, на 19 марта намечен старт чемпионата Беларуси по футболу.

Ранее сообщалось, что федерация баскетбола перенесла все матчи национальных первенств.



