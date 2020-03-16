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Для любого решения на остаток сезона АПЛ потребуются голоса 14 клубов из 20 (Evening Standard)

16.03.2020 14:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Для утверждения изменений в правилах проведения сезона АПЛ потребуется согласия двух третей клубов Лиги, утверждает Evening Standard.

По оценкам источника, вариант с аннулированием результатов сезона, вероятно, устроил бы как минимум 11 команд. Альтернативными вариантами являются завершение сезона с учетом текущих результатов или введение системы плей-офф.

Вне зависимости от решения, для его принятия потребуются голоса 14 из 20 клубов АПЛ.

Сейчас матчи в Англии приостановлены как минимум до 4 апреля из-за ситуации с коронавирусом.

После 29 туров лидирует «Ливерпуль», которому для чемпионства необходимо одержать две победы.

4 варианта, как завершить сезон АПЛ. Досрочное чемпионство «Ливерпуля» пока маловероятно

 
 
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Для утверждения изменений в правилах проведения сезона АПЛ потребуется согласия двух третей клубов Лиги, утверждает Evening Standard.
 
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