ФХБ приостанавливает все детско-юношеские соревнования. Плей-офф «Париматч-Экстралиги» продолжится

Источник материала: Tribuna.com

ФХБ приостанавливает до 6 апреля все детско-юношеские соревнования. Решение принято в соответствии с рекомендацией Министерства здравоохранения Республики Беларусь, решений Министерства спорта и туризма Республики Беларусь и управлений спорта и туризма облисполкомов.

Матчи чемпионата Беларуси среди юниоров и юношей, а также республиканские соревнования среди юношей будут перенесены на более поздние сроки, о чем будет сообщено дополнительно.

Напомним, в « Париматч-Экстралиге » и высшей лиге сейчас проходят полуфинальные серии – эти турниры продолжаются без изменений.

Сегодня в Кубке президента встретятся «Шахтер» и «Неман».

Миноблисполком разослал письмо, в котором сообщается о переносе всех соревнований в области в период с 16 марта по 6 апреля на более поздний срок