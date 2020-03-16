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ФХБ приостанавливает все детско-юношеские соревнования. Плей-офф «Париматч-Экстралиги» продолжится
16.03.2020 17:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Матчи чемпионата Беларуси среди юниоров и юношей, а также республиканские соревнования среди юношей будут перенесены на более поздние сроки, о чем будет сообщено дополнительно.
Напомним, в «
Сегодня в Кубке президента
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ФХБ приостанавливает до 6 апреля все детско-юношеские соревнования.
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