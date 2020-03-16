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ФХБ приостанавливает все детско-юношеские соревнования. Плей-офф «Париматч-Экстралиги» продолжится

16.03.2020 17:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

ФХБ приостанавливает до 6 апреля все детско-юношеские соревнования. Решение принято в соответствии с рекомендацией Министерства здравоохранения Республики Беларусь, решений Министерства спорта и туризма Республики Беларусь и управлений спорта и туризма облисполкомов.

Матчи чемпионата Беларуси среди юниоров и юношей, а также республиканские соревнования среди юношей будут перенесены на более поздние сроки, о чем будет сообщено дополнительно.

Напомним, в «Париматч-Экстралиге» и высшей лиге сейчас проходят полуфинальные серии – эти турниры продолжаются без изменений.

Сегодня в Кубке президента встретятся «Шахтер» и «Неман».

Миноблисполком разослал письмо, в котором сообщается о переносе всех соревнований в области в период с 16 марта по 6 апреля на более поздний срок

 
 
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ФХБ приостанавливает до 6 апреля все детско-юношеские соревнования.
 
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