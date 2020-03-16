Михаил Захаров: «Когда мне сообщали, что кто-то отказался выступать за сборную, я ему в лоб задаю вопрос: «Это правда?» Он говорит: «В первый раз слышу»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров рассказал о комплектовании команды.

- На кого сто процентов не сможем рассчитывать?

– Пока только на одного хоккеиста. Не хочу называть его фамилию. Федерация объявит. Это человек, который не изъявил желания играть в сборной. Увидите. В любом варианте будет финальный ростер. Вы обсуждали этого игрока. Если человек сказал «нет», зачем мне говорить? Может, он сам вам скажет, что не хочет играть в сборной? Невелика потеря.

– На чем основан ваш педагогический талант? Если вы соберете всех самых классных, кроме одного, как их мотивируете?

– Что здесь рассказывать? Встречаюсь с каждым. Езжу в разные города. К кому-то в Питер поехал, в Москву, у кого-то навещал родителей. Некоторые хоккеисты приходили ко мне домой, общались. Когда мне сообщали, что какой-то игрок отказался [от выступлений за сборную], я ему в лоб задаю вопрос: «Это правда?» Он говорит: «В первый раз слышу». Зачем ему врать? Мы сидели в Москве и с ним обсуждали. Интересуется: «Вы меня в сборную возьмете? Дайте мне шанс». Вот так у меня идет разговор со многими. Говорю: «Попасть ты не попадешь, но шанс будет». Сейчас не знаю, где этот шанс взять, – сказал Захаров .