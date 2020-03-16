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Турция хочет единолично принять Евро-2020 (AS)
16.03.2020 19:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Турция предложила провести
По информации источника, у президента УЕФА Александера Чеферина хорошие отношения с главой Турции Реджепом Эрдоганом. Однако это не поможет Турции принять турнир, УЕФА намерено
В качестве аргумента в свою пользу Турция приводит статистику по количеству зараженных коронавирусом (официально меньше 10 человек).
Евро-2020 должно пройти в 12 странах. Решение по турниру могут принять завтра.
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Турция предложила провести Евро-2020, став единственной принимающей страной, сообщает AS.
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