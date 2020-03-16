Турция хочет единолично принять Евро-2020 (AS)

Источник материала: Tribuna.com

Турция предложила провести , став единственной принимающей страной, сообщает AS.

По информации источника, у президента УЕФА Александера Чеферина хорошие отношения с главой Турции Реджепом Эрдоганом. Однако это не поможет Турции принять турнир, УЕФА намерено перенести Евро-2020.

В качестве аргумента в свою пользу Турция приводит статистику по количеству зараженных коронавирусом (официально меньше 10 человек).

Евро-2020 должно пройти в 12 странах. Решение по турниру могут принять завтра.