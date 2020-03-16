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УЕФА не имеет права признавать чемпионов лиг, решение будет за национальными федерациями (A Bola)

16.03.2020 22:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Источник в УЕФА отрицает по запросу A Bola информацию издания AS, что организация может признать чемпионами лиг нынешних лидеров в случае остановки чемпионатов. 

Решение о чемпионстве находится в юрисдикции национальных футбольных федераций. 

Ранее сообщалось, что завтра на заседании УЕФА обсудят общие принципы для выбора чемпионов национальных лиг.

Была информация, что организация склоняется, чтобы чемпионами в случае остановки турниров были признаны нынешние команды, которые возглавляют таблицу на данный момент. Местные же федерации будут самостоятельно регулировать вопросы повышения и понижения команд в классе. 

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Источник в УЕФА отрицает по запросу A Bola информацию издания AS, что организация может признать чемпионами лиг нынешних лидеров в случае остановки чемпионатов.
 
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