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Пресс-секретарь Минспорта: «Мы дали рекомендации: до 6 апреля пока отменить спортивные мероприятия среди детей и подростков»

16.03.2020 23:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Беларуси Владимир Нестерович прокомментировал запрет на проведение массовых спортивных мероприятий среди детей и подростков.

«Учитывая, что все-таки потенциальная угроза существует при проведении массовых, спортивно-массовых, спортивных мероприятий, то мы дали такие же рекомендации: до 6 апреля пока их отменить (не окончательно, а перенести на более поздний срок). И затем уже в графики всех мероприятий спортивных и спортивно-массовых, культурных постараемся это все вписать. Ситуация нормализуется, и все-таки мы будем проводить подобного рода мероприятия, вернемся к активной спортивной, спортивно-массовой работе», — цитирует Нестеровича СТВ.

 
 
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Пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Беларуси Владимир Нестерович прокомментировал запрет на проведение массовых спортивных мероприятий среди детей и...
 
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