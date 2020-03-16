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Кисляк о руке Папуша: «Василевич объяснил, что видел, как мяч угодил в руку. Но между Лаптевым и игроком «Ислочи» было маленькое расстояние»
16.03.2020 21:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник брестского «Динамо»
- По ответной игре с «Ислочью» к арбитрам больше вопросов, чем по первой?
– Нет. Мне работа рефери в Минске понравилась больше, чем в Бресте. Единственный спорный момент — попадание мяча в руку защитника «Ислочи» в штрафной. Я, как и все, был уверен: пенальти. Но судья (Андрей Василевич. —
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Кисляк о руке Папуша: «Василевич объяснил, что видел, как мяч угодил в руку. Но между Лаптевым и игроком «Ислочи» было маленькое расстояние»
Полузащитник брестского «Динамо» Сергей Кисляк прокомментировал спорный эпизод ответного матча 1/4 финала Кубка Беларуси против «Ислочи».
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