Кисляк о руке Папуша: «Василевич объяснил, что видел, как мяч угодил в руку. Но между Лаптевым и игроком «Ислочи» было маленькое расстояние»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник брестского «Динамо» Сергей Кисляк прокомментировал спорный эпизод ответного матча 1/4 финала Кубка Беларуси против .

- По ответной игре с «Ислочью» к арбитрам больше вопросов, чем по первой?