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Кисляк о руке Папуша: «Василевич объяснил, что видел, как мяч угодил в руку. Но между Лаптевым и игроком «Ислочи» было маленькое расстояние»

16.03.2020 21:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник брестского «Динамо» Сергей Кисляк прокомментировал спорный эпизод ответного матча 1/4 финала Кубка Беларуси против «Ислочи».

- По ответной игре с «Ислочью» к арбитрам больше вопросов, чем по первой?

– Нет. Мне работа рефери в Минске понравилась больше, чем в Бресте. Единственный спорный момент — попадание мяча в руку защитника «Ислочи» в штрафной. Я, как и все, был уверен: пенальти. Но судья (Андрей Василевич. — Tribuna.com) подошел, спокойно объяснил, что прекрасно видел, как мяч угодил в руку. Но пенальти не поставил, потому что между Лаптевым и Папушем было очень маленькое расстояние. За такое одиннадцатиметровый не назначается. Арбитр объяснил — все поняли, – сказал Кисляк.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Полузащитник брестского «Динамо» Сергей Кисляк прокомментировал спорный эпизод ответного матча 1/4 финала Кубка Беларуси против «Ислочи».
 
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