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МОК исключает проведение Олимпийских игр в Токио без зрителей из-за коронавируса (Guardian)

16.03.2020 23:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Международный олимпийский комитет (МОК) исключает возможность проведения Олимпийских игр в Токио при пустых трибунах, поскольку это несовместимо с философией олимпийского движения, которое стремится объединить людей во всем мире.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на собственные источники в МОК. 

Несмотря на то, что многие соревнования в настоящее время отменяются из-за пандемии коронавируса, МОК и организационный комитет Олимпиады сохраняют возможность проведения Игр в запланированные сроки – с 24 июля по 9 августа.

Сообщается, что на внутренних заседаниях МОК было принято решение отказаться от проведения Игр без зрителей.

«Это противоречило бы всему, за что мы выступаем. Олимпийские игры – это больше, чем просто серия соревнований, они объединяют всех для спортивного праздника.

Мероприятие с закрытыми дверьми и без зрителей не вариант», – считают представители МОК.

Также МОК признал, что ему нужно будет смягчить квалификационные стандарты, чтобы спортсмены могли отобраться на Игры, даже если не смогут участвовать в соревнованиях в ближайшие несколько месяцев.

Любое серьезное нарушение графика Игр будет иметь серьезные последствия для спонсоров, вещательных компаний, спортсменов, персонала, авиакомпаний, гостиниц и волонтеров. Организаторы могут потерять 1 млрд долларов от уже проданных билетов на Игры.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса нового типа пандемией. Случаи заражения отмечены в 130 странах, всего в мире более 170 тысяч заболевших.

 

 
 
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Международный олимпийский комитет (МОК) исключает возможность проведения Олимпийских игр в Токио при пустых трибунах, поскольку это несовместимо с философией...
 
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