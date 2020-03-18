|
Хачериди – самый дорогой футболист чемпионата Беларуси по версии Transfermarkt. Драгун, Гордейчук и Нойок делят второе место
18.03.2020 09:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Украинский защитник
Портал оценил его в 1,75 млн евро. Самая высокая цена на 32-летнего футболиста была 9 млн евро в январе 2014-го.
Второе место делят Станислав Драгун (БАТЭ) ,
5. Павел Савицкий («Динамо» Брест) – 1,3 млн евро
6. Денис Щербицкий (
6. Юрий Кендыш («Шахтер») – 1,2 млн евро
8. Никола Антич («Шахтер») – 1,1 млн евро
8. Александар Филипович (БАТЭ) – 1,1 млн евро
10. Юлиус Сзоке («Шахтер») – 1.0 млн евро
... Егор Филипенко (БАТЭ) – 650 тыс евро
... Момо Янсане («Ислочь») – 600 тыс евро
... Иван Бахар («Динамо» Минск) – 550 тыс евро
... Игорь Стасевич (БАТЭ) – 250 тыс евро
... Артем Милевский («Динамо» Брест) – 100 тыс евро
Чемпионат Беларуси
⭐️ Играй в фэнтези – и выигрывай призы от своих любимых клубов: БАТЭ, Брест, «Динамо»!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хачериди – самый дорогой футболист чемпионата Беларуси по версии Transfermarkt. Драгун, Гордейчук и Нойок делят второе место
Украинский защитник «Динамо» Брест Евгений Хачериди – самый дорогой футболист чемпионата Беларуси по версии Transfermarkt.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)