ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Хачериди – самый дорогой футболист чемпионата Беларуси по версии Transfermarkt. Драгун, Гордейчук и Нойок делят второе место

18.03.2020 09:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Украинский защитник «Динамо» Брест Евгений Хачериди – самый дорогой футболист чемпионата Беларуси по версии Transfermarkt.

Портал оценил его в 1,75 млн евро. Самая высокая цена на 32-летнего футболиста была 9 млн евро в январе 2014-го.

Второе место делят Станислав Драгун (БАТЭ) , Михаил Гордейчук («Динамо» Брест) и Александр Нойок («Динамо» Брест) – 1,5 млн евро.

5. Павел Савицкий («Динамо» Брест) – 1,3 млн евро

6. Денис Щербицкий (БАТЭ) – 1,2 млн евро

6. Юрий Кендыш («Шахтер») – 1,2 млн евро

8. Никола Антич («Шахтер») – 1,1 млн евро

8. Александар Филипович (БАТЭ) – 1,1 млн евро

10. Юлиус Сзоке («Шахтер») – 1.0 млн евро

... Егор Филипенко (БАТЭ) – 650 тыс евро

... Момо Янсане («Ислочь») – 600 тыс евро 

... Иван Бахар («Динамо» Минск) – 550 тыс евро

... Игорь Стасевич (БАТЭ) – 250 тыс евро

... Артем Милевский («Динамо» Брест) – 100 тыс евро

Чемпионат Беларуси начнет сезон 19 марта. Первый тур пройдет со зрителями.

⭐️ Играй в фэнтези – и выигрывай призы от своих любимых клубов: БАТЭ, Брест, «Динамо»!

Хачериди зарабатывает 450 тыс евро в год в «Динамо» Брест (Telekom Sport)

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинский защитник «Динамо» Брест Евгений Хачериди – самый дорогой футболист чемпионата Беларуси по версии Transfermarkt.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Кубок президента. 1/2 финала. «Шахтер» принимает «Неман»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

17.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.03.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика