ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Эдуард Венский: «Почему БФВ приостановила чемпионат? Понятно, что мы не защитимся так от коронавируса, но минимизировать риски нужно»

18.03.2020 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Председатель БФВ Эдуард Венский прокомментировал Tribuna.com решение федерации о приостановлении чемпионата Беларуси до 6 апреля.

- Федерация волейбола одна из немногих приостановила проведение чемпионата. Почему приняли такое решение? Например, ФХБ не приостановила пока соревнования

– Мы остановили, во-первых, потому что есть протокол поручения от министерства до 6 числа приостановить спортивно-массовые мероприятия. Мы доверяем нашему Минздраву. Они просят остановить, чтобы было меньше скопления людей. Но и второе, ЕКВ также приостановила все свои соревнования, поэтому, учитывая все эти факторы, мы приостановили все соревнования.

Почему ФХБ не приостановила? У них свое руководство. Мне кажется, лучше выполнить рекомендации, которые дают и наш Минздрав, и Минспорта, и ЕКВ, чтобы было меньше скопления людей. Понятно, что мы не защитимся так, но минимизировать риски нужно. Плюс у нас на всех соревнованиях присутствуют дети и подростки – это и подавальщики мячей, и протиральщики. Это тоже влияет. Их чего туда тянуть, учитывая, что в массовых мероприятиях не рекомендовано, чтобы они принимали участие, – сказал Венский.  

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель БФВ Эдуард Венский прокомментировал решение федерации о приостановлении чемпионата Беларуси до 6 апреля.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Икарди хочет покинуть «ПСЖ» летом и вернуться в Италию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

17.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.03.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика