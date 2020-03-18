Эдуард Венский: «Почему БФВ приостановила чемпионат? Понятно, что мы не защитимся так от коронавируса, но минимизировать риски нужно»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель БФВ Эдуард Венский прокомментировал Tribuna.com решение федерации о приостановлении чемпионата Беларуси до 6 апреля.

- волейбола одна из немногих приостановила проведение чемпионата. Почему приняли такое решение? Например, ФХБ не приостановила пока соревнования

– Мы остановили, во-первых, потому что есть протокол поручения от министерства до 6 числа приостановить спортивно-массовые мероприятия. Мы доверяем нашему Минздраву. Они просят остановить, чтобы было меньше скопления людей. Но и второе, ЕКВ также приостановила все свои соревнования, поэтому, учитывая все эти факторы, мы приостановили все соревнования.

Почему ФХБ не приостановила? У них свое руководство. Мне кажется, лучше выполнить рекомендации, которые дают и наш Минздрав, и Минспорта, и ЕКВ, чтобы было меньше скопления людей. Понятно, что мы не защитимся так, но минимизировать риски нужно. Плюс у нас на всех соревнованиях присутствуют дети и подростки – это и подавальщики мячей, и протиральщики. Это тоже влияет. Их чего туда тянуть, учитывая, что в массовых мероприятиях не рекомендовано, чтобы они принимали участие, – сказал Венский.