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Фелипе Мело: «В сборной Бразилии мы договаривались по очереди бить Месси по ногам. Он лучше Роналду»
18.03.2020 22:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-защитник «Ювентуса» и «Интера»
«
Я не могу ничего сказать о Пеле, потому что не видел его игру. Я помню, как на чемпионате мира 1990 года Аргентина победила Бразилию благодаря голу Каниджи. Бразильцы еще говорят, что Зико – лучший, но я впервые увидел его на поле в прощальном матче на «Маракане». Так что я не могу сказать, что Пеле, Марадона или Зико кажутся мне феноменами.
Я видел игру Месси, и это невероятно. Он лучше, чем
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Фелипе Мело: «В сборной Бразилии мы договаривались по очереди бить Месси по ногам. Он лучше Роналду»
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