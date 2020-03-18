|
Франк Лебеф: «Ван Дейк – более совершенный защитник, чем Видич. Он может вести за собой команду»
18.03.2020 21:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший защитник сборной Франции
«Я бы выбрал ван Дейка. Думаю, он более совершенный.
Мне нравился Видич, так как я думаю, что он был бульдогом и фантастическим защитником. Но ван Дейк может вести за собой команду, он умеет выполнять разные передачи.
Не думаю, что Видич был способен на это. Однако я снимаю перед ним шляпу, он был невероятным защитником», – сказал Лебеф.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший защитник сборной Франции Франк Лебеф выбрал между футболистом «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком и экс-игроком «Манчестер Юнайтед» Неманей Видичем.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)