Франк Лебеф: «Ван Дейк – более совершенный защитник, чем Видич. Он может вести за собой команду»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший защитник сборной Франции Франк Лебеф выбрал между футболистом «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком и экс-игроком «Манчестер Юнайтед» Неманей Видичем .

«Я бы выбрал ван Дейка. Думаю, он более совершенный.

Мне нравился Видич, так как я думаю, что он был бульдогом и фантастическим защитником. Но ван Дейк может вести за собой команду, он умеет выполнять разные передачи.

Не думаю, что Видич был способен на это. Однако я снимаю перед ним шляпу, он был невероятным защитником», – сказал Лебеф.