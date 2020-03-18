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Франк Лебеф: «Ван Дейк – более совершенный защитник, чем Видич. Он может вести за собой команду»

18.03.2020 21:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший защитник сборной Франции Франк Лебеф выбрал между футболистом «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком и экс-игроком «Манчестер Юнайтед» Неманей Видичем.

«Я бы выбрал ван Дейка. Думаю, он более совершенный. 

Мне нравился Видич, так как я думаю, что он был бульдогом и фантастическим защитником. Но ван Дейк может вести за собой команду, он умеет выполнять разные передачи.

Не думаю, что Видич был способен на это. Однако я снимаю перед ним шляпу, он был невероятным защитником», – сказал Лебеф.

 
 
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Бывший защитник сборной Франции Франк Лебеф выбрал между футболистом «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком и экс-игроком «Манчестер Юнайтед» Неманей Видичем.
 
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