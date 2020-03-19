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Возобновление АПЛ отложено до 30 апреля
19.03.2020 16:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
АПЛ объявила, что возобновление всех профессиональных лиг Англии отложено до 30 апреля.
«Правила Футбольной ассоциации подразумевают, что сезон должен быть завершен не позднее 1 июня. Однако руководство FA решило продлить сроки сезона-2019/2020.
Также было решено, что профессиональные футбольные матчи отложены как минимум до 30 апреля», – говорится в заявлении лиги.
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АПЛ объявила, что возобновление всех профессиональных лиг Англии отложено до 30 апреля.
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