Возобновление АПЛ отложено до 30 апреля

Источник материала: Tribuna.com

АПЛ объявила, что возобновление всех профессиональных лиг Англии отложено до 30 апреля.

«Правила Футбольной ассоциации подразумевают, что сезон должен быть завершен не позднее 1 июня. Однако руководство FA решило продлить сроки сезона-2019/2020.

Также было решено, что профессиональные футбольные матчи отложены как минимум до 30 апреля», – говорится в заявлении лиги.

Новость дополняется.