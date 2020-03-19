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Сергей Воробьев стал гендиректором брестского «Динамо»

19.03.2020 19:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Брестское «Динамо» объявило о назначении Сергея Воробьева генеральным директором клуба.

Менеджер имеет высшее юридическое образование. Кроме того, он окончил Академию Управления при президенте Республики Беларусь по специальности «Государственное управление национальной экономикой».

До 2014 года состоял на государственной службе, затем занимал руководящие должности в юридических компаниях. Сергей Воробьев пришел в структуру клуба в 2019 году в качестве помощника генерального директора.

«Желаем успешной и плодотворной работы на благо «Динамо-Брест», – говорится в сообщении команды.

Сергей Воробьев стал гендиректором брестского «Динамо»

Фото: «Динамо»

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Теги: Брест
 
 
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Брестское «Динамо» объявило о назначении Сергея Воробьева генеральным директором клуба.
 
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