Кирилл Альшевский: «Чем удивил «Энергетик»? Да ничем не удивил»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский рассказал о своих впечатлениях от (1:3) после матча первого тура чемпионата Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com.

– Чем удивил «Энергетик»?

– Да ничем не удивил. На самом деле ребята молодцы. С хорошей организацией, со страстью. В принципе, к этому готовились, об этом говорили. Оппонент показал хорошую игру. Но при всем уважении к ним вопрос не в этом, а в том, что мы продемонстрировали плохой футбол. Должны были реализовывать имевшиеся моменты, было пару штанг. Соперник мог забить еще. Наверное, кто больше хотел, тот и победил, – сказал Альшевский.

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