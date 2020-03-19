|
Кирилл Альшевский: «Чем удивил «Энергетик»? Да ничем не удивил»
19.03.2020 19:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский рассказал о своих впечатлениях от
– Чем удивил «Энергетик»?
– Да ничем не удивил. На самом деле ребята молодцы. С хорошей организацией, со страстью. В принципе, к этому готовились, об этом говорили. Оппонент показал хорошую игру. Но при всем уважении к ним вопрос не в этом, а в том, что мы продемонстрировали плохой футбол. Должны были реализовывать имевшиеся моменты, было пару штанг. Соперник мог забить еще. Наверное, кто больше хотел, тот и победил, – сказал Альшевский.
Дубль новичка, убойные фэйлы, полевой на воротах – последний турнир Европы стартовал классным матчем
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский рассказал о своих впечатлениях от «Энергетика» (1:3) после матча первого тура чемпионата Беларуси, передает корреспондент...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)