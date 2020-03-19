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Альшевский о состоянии здоровья Чичкана: «Наверное, там нет ничего хорошего. Когда его привели на скамейку, он не совсем понимал, где находится»
19.03.2020 19:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский после матча с
– Есть предварительная информация по Чичкану? И какая ситуация по вратарям?
– Cитуация нормальная. Щербицкий тренируется в общей группе. У нас есть молодой Кудравец, который выглядит достаточно хорошо. Поэтому здесь проблем не видим. Что касается Антона, наверное, там нет ничего хорошего. Когда его привели на скамейку запасных, он не совсем понимал, где находится. Этот эпизод не очень хороший. Очень жаль, – сказал Альшевский, передает корреспондент
В концовке матча вратарь получил повреждение в столкновении с соперником и не смог продолжить игру. Так как у БАТЭ не осталось замен место в воротах
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Альшевский о состоянии здоровья Чичкана: «Наверное, там нет ничего хорошего. Когда его привели на скамейку, он не совсем понимал, где находится»
Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский после матча с «Энергетиком» (1:3) рассказал о состоянии здоровья вратаря Антона Чичкана.
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